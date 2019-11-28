Вашингтон, , 11:46 — REGNUM

Американцы видят «выполнение» Минских соглашений только в одном варианте: господства Киева на территориях ДНР и ЛНР, главная же их цель — давление на Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 ноября, комментируя заявление Госдепа США.

Как сообщалось ранее, на сайте ведомства было опубликовано официальное заявление, в котором сказано, что США «вместе с союзниками и партнерами» намерены продолжать давление на Россию ради «выполнения Минских соглашений».

«Сделанное Государственным департаментом США накануне парижского саммита по Донбассу заявление многозначительно. Речь идёт о давлении и на Россию, и на Германию с Францией. Причём границ у этого давления практически нет. Американцы ясно дают понять, что «выполнение» Минских соглашений они видят только в одном варианте: «полного суверенитета» — читай, господства — Киева на территориях ДНР и ЛНР. А это уже не «Минск», в нём речь идёт о другом.

Понятно по этому заявлению, что Донбассом американские планы давления на нашу страну не ограничиваются: оно будет усиливаться и по Крыму, и по Керченскому проливу.