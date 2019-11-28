Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает издалека, вероятно, с Украины, контролировать происходящие в Грузии события и с утра 28 ноября опубликовал на своей странице в соцсети Facebook очередной пост с призывом: «Расходитесь».

Послание участникам акции состоит всего из двух фраз, в которых экс-президент выразил свои способности к средствам художественного выражения мыслей.

«Расходитесь! Потому что, между тем, Иванишвили уже ввел германскую модель — возвел Берлинскую стену в центре города», — пишет Саакашвили.

На его послание откликнулись как сторонники, так и противники, и одна из оппоненток бывшей власти напомнила экс-президенту, что и при нем принимались подобные, а то и более радикальные меры для защиты собственной власти. А другая отметила, что в отличие от организаторов акции нынешнее правительство Грузии считает, что власть должна меняться путем выборов, а не вторжений в парламент и революций.

Как известно, оппозиция решила привести свои планы в действие и с 28 ноября возобновила пикетирование здания парламента, так как на этот день запланировано пленарное заседание. Для предотвращения подобных действий оппозиции МВД Грузии установило вокруг здания парламента металлические заграждения, но оставило для депутатов вход со стороны одной из боковых улиц, а для митингов — территорию на проспекте Руставели.

Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года.