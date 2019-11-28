Париж, , 13:57 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО приехал в Париж, чтобы перед саммитом стран НАТО в Лондоне обсудить с президентом Франции, озвученные им критические замечания в адрес Альянса.

28 ноября в Елисейском дворце пройдет встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщает издание Le Point, Генсекретарь НАТО стремился обсудить с президентом Франции смысл его критических высказываний в адрес Альянса с тем, чтобы «обеспечить эффективное и успешное проведение предстоящего саммита стран НАТО в Лондоне».

Встреча состоится около полудня 28 ноября в Елисейском дворце. После встречи за закрытыми дверями президент Франции и Генсекретарь НАТО выступят с общим заявлением для прессы и проведут совместную пресс-конференцию. Встреча будет посвящена обсуждению вопросов, связанных с «укреплением единства Альянса и усилением координаций усилий и действий его членов»

Ранее 7 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон критически отреагировал на вывод войск США из Сирии и начало Турцией военной операции «Источник мира». «В НАТО нет координаций позиций между США и союзниками при принятии решений стратегического характера. В результате, создается ситуация, когда Франция не участвует в принятии решений, которые непосредственно затрагивают её интересы в регионе». Заявления президента Франции вызвали негативную реакцию в Вашингтоне и Анкаре. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сохранить единство Альянса в столь сложный период, и 20 ноября вместе с Францией предложила создать комитет экспертов для углубления политического сотрудничества в рамках НАТО.

Специалист по отношениям внутри Альянса при Атлантическом совете Хорхе Бенитес оценил позицию президента Франции как «контрпродуктивную». «В интересах Франции выступать за укрепление сотрудничества европейских стран в рамках НАТО, что сделает Альянс лишь сильнее. Не стоит жертвовать единством НАТО ради мечты о независимой Европе во главе с Францией», — заявил эксперт.