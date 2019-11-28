Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Водометы для разгона митингов и демонстраций применяют во всем мире, и ничего незаконного в действиях полиции в Тбилиси не было, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Так он прокомментировал заявление Amnesty International, которая осудила власти Грузии за применение водомета в «холодную погоду».

«Дорога была перекрыта, поэтому и разогнали (акцию). Что касается применения водомета, его применяют во всем мире. Почему водометы? А чем надо было разогнать? Дубинками, газом, пулями? Перекрыть дороги и избивать людей? Как это делали 7 ноября (2007 года) и 26 мая (2011 года)? Мы разогнали мирно, превышения силы не было. Если считают, что было, могут обратиться к прокуратуре, народному защитнику, другим ведомствам», — заявил министр.

По его словам, участники акции умышленно нападали на полицейских, наступали на них, применяли силу, забрасывали поленьями, что засняли телекомпании, и делали все для того, чтобы полиция была вынуждена разогнать акцию.

«Беда в том, что насилия над полицией никто не видит. Видят только, что полиция элементарно оттесняет людей», — пояснил Гомелаури.

Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды — 18 и 26 ноября — разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Оппозиция утверждает, что будет создавать правящей партии «Грузинская мечта» максимальный дискомфорт и вынудит ее уступить бразды правления.