Тбилиси, 28 ноября 2019, 11:40 — REGNUM Водометы для разгона митингов и демонстраций применяют во всем мире, и ничего незаконного в действиях полиции в Тбилиси не было, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Так он прокомментировал заявление Amnesty International, которая осудила власти Грузии за применение водомета в «холодную погоду».
По его словам, участники акции умышленно нападали на полицейских, наступали на них, применяли силу, забрасывали поленьями, что засняли телекомпании, и делали все для того, чтобы полиция была вынуждена разогнать акцию.
Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды — 18 и 26 ноября — разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Оппозиция утверждает, что будет создавать правящей партии «Грузинская мечта» максимальный дискомфорт и вынудит ее уступить бразды правления.