Женева, Швейцария, , 11:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи пожертвовало $5 млн Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, передача средств прошла 27 ноября в Женеве. Известно, что с 2017 по 2019 года правительство Южной Кореи выделило Глобальному фонду в общей сложности $12,5 млн. Еще $25 млн будет выделено в период с 2020 по 2022 года.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией (Глобальный фонд) — государственно-частное партнерство и международное финансирующее учреждение, задача которого заключается в привлечении и распределении дополнительных ресурсов для профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, туберкулёзом и малярией.

Отметим, что Южная Корея входит в Исполнительный комитет Глобального фонда с 2018 года.