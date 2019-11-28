Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия утверждает, что организованные оппозицией акции протеста в Тбилиси поддерживает все грузинское общество.

«Нас поддерживает все общество. Ну и что, что не все смогли прийти сюда, протест чувствуется в народе против этого правительства», — заявил Ника Мелия утром 28 ноября на акции протеста у здания парламента Грузии, на которой в основном присутствуют лишь лидеры и активисты оппозиции и представители поддерживаемых оппозицией и ассоциируемых с ней различных «гражданских» организаций. Пока на акции больше полиции и журналистов, чем непосредственно митингующих. Но участники акции уже успели создать проблемы приходящим в парламент депутатам большинства.

С одним из мажоритарных депутатов в перебранку вступила еще одна соратница Саакашвили Елена Хоштария, которая нанесла коллеге по парламенту словесные оскорбления и пыталась помешать войти в здание. Депутат назвал ее действия позорными и выражающими всю суть организаторов акции.

У здания парламента достаточно шумно. Активисты оппозиции создают атмосферу протеста с помощью выкриков, свистков и сирен.

Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды — 18 и 26 ноября — разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Оппозиция утверждает, что будет создавать правящей партии «Грузинская мечта» максимальный дискомфорт и вынудит ее уступить бразды правления.