Тбилиси, 28 ноября 2019, 11:30 — REGNUM Ресурсов у грузинской полиции достаточно, и она будет стоять везде, где нужно будет защищать граждан, в том числе митингующих, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури в связи с мобилизацией полиции у здания парламента и администрации правительства Грузии.
Он подчеркнул, что и те металлические ограды, которые установлены вокруг здания парламента, были необходимой мерой безопасности, предпринятой исходя из предыдущих провокационных действий оппозиции.
По его словам, оппозиции для выражения протеста оставлены места, в том числе территория на проспекте Руставели у здания парламента.
Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды — 18 и 26 ноября — разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Пикетирование парламента намечено и на сегодня, так как 28 ноября — день пленарного заседания законодательного органа. Оппозиция обещает создавать правящей партии «Грузинская мечта» крайний дискомфорт.