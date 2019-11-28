Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Ресурсов у грузинской полиции достаточно, и она будет стоять везде, где нужно будет защищать граждан, в том числе митингующих, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури в связи с мобилизацией полиции у здания парламента и администрации правительства Грузии.

Он подчеркнул, что и те металлические ограды, которые установлены вокруг здания парламента, были необходимой мерой безопасности, предпринятой исходя из предыдущих провокационных действий оппозиции.

«Эти металлические конструкции были необходимы. Если бы это не было обязательно, мы бы их не установили. Угроза была. Исходя из того насилия, которое мы видели в предыдущие дни, мы и сделали это с целью безопасности. Мы полицейские, и будем стоять там, где необходимо, для защиты улиц, граждан, в том числе митингующих. Они тоже наши граждане. Мы делаем то, что видим. Ресурсов у нас хватит и на 2 месяца, и на 3 и на 4. Проблем не будет», — заявил министр.

По его словам, оппозиции для выражения протеста оставлены места, в том числе территория на проспекте Руставели у здания парламента.

Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды — 18 и 26 ноября — разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Пикетирование парламента намечено и на сегодня, так как 28 ноября — день пленарного заседания законодательного органа. Оппозиция обещает создавать правящей партии «Грузинская мечта» крайний дискомфорт.