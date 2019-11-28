Исламабад, , 11:41 — REGNUM Верховный суд Пакистана вынесет решение о продлении срока полномочий командующего вооруженными силами Камара Джаведа Баджвы после того, как правительство примет закон, устанавливающий сроки пребывания в указанной должности чиновника, об этом 28 ноября сообщает Reuters.

Ранее, во вторник 26 ноября судебная инстанция заблокировала продление полномочий Баджвы, сославшись на нарушение ряда нормативных актов, предложив правительству подробно обосновать свое решение.

Напомним, срок действия полномочий главы армии истекает сегодня, 28 ноября.

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