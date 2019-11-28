Париж, , 11:27 — REGNUM

Эммануэль Макрон прислушивается к мнению французской и европейской общественности, которая не хотела бы нового «ракетного обострения», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 ноября, комментируя сообщения о реакции президента Франции на предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщалось ранее, по данным европейских СМИ, Макрон в своем ответном письме отметил, что готов рассмотреть это предложение, которое «требует тщательного изучения», и провести не только двусторонние, но и многосторонние переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

« Позицию президента Франции по ракетам средней и меньшей дальности можно только приветствовать. Запрет на их развертывание в Европе способен хотя бы отчасти разрядить ситуацию вокруг них.

Думаю, однако, что эта позиция Эммануэля Макрона имеет более широкую, чем чисто разоруженческая, мотивацию. Этот жест призван показать, что Макрон прислушивается к мнению французской и европейской общественности, которая, конечно же, не хотела бы нового «ракетного обострения». С учётом напряжённой внутренней обстановки во Франции в настоящее время такой жест ему просто необходим.