Тбилиси, , 11:24 — REGNUM У заднего входа в здание парламента Грузии между правоохранителями и участниками акции произошло физическое противостояние. Митингующие попытались сделать надписи краской на железных заграждениях, заблаговременно установленных полицией. Полиция не позволила им это сделать, однако некоторым из них все же удалось сделать надписи. Они также сумели наклеить стикеры «Измени». Полиция задержала трех участников акции. Об этом 28 ноября сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Баррикады не разделят нас и «Грузинскую мечту», мы везде их будем беспокоить, и они не смогут от нас избавиться», — заявляют участники акции.

Скандируя «Позор» и «Рабы», участники акции обходными путями пытались приблизиться к какому-либо из трех входов.

«Они проводят спецоперацию, чтобы завести в парламент этих рабов (парламентариев. — прим. ред.). Вы нас не остановите. Даже если задержите всех, не остановите. Заводить в парламент рабов вам придется вот так, с такой армией. Мы не боимся ни задержаний, ни чего-либо другого», — заявила депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.

Сейчас демонстранты пытаются подойти к канцелярии правительства, которая находится примерно в километре от парламента. Там проходит заседание кабинета министров.

Напомним, протесты начались в Грузии 14 ноября после того, как депутаты правящей партии «Грузинская мечта» не проголосовали за поправки в конституцию, предусматривающие избирательную реформу. При этом они провалили свой собственный законопроект. Теперь оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, переход на которую как раз и не поддержала правящая партия.

Уже дважды МВД применяло спецназ и водометы для того, чтобы оттеснить протестующих от входов в парламент — 18 и 25 ноября. В общей сложности во время разгона акций в административном порядке задержали более 60 протестующих.

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