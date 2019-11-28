Киев, , 11:32 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины пришли с обыском в дом волонтёра Алёны Самбул, известной под псевдонимом «Маруся Зверобой», сообщило 28 ноября издание Strana.ua.

Полицейские приехали в дом, расположенный в селе Калиновка, предъявили решение суда, свои удостоверения и приступили к обыску. Самбул вызвала своего адвоката.

Напомним, ранее «Маруся Зверобой» вместе с депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Софией Фединой публично угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Европейская солидарность», которую возглавляет президент Украины Пётр Порошенко, выступила с заявлением касательно подозрения, предъявленного Федине. По мнению политсилы, уголовное преследование депутата является «политическим преследованием» оппонентов.

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