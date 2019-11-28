Рига, , 11:20 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс подписал бюджет-2020. Текст документа опубликован в газете «Latvijas Vēstnesīs».

Законом запланированы государственные траты в размере 10,001 млрд евро и доходы в объеме 9 894 133 419 евро.

Отметим, что глава государства подписал бюджет несмотря на протесты медиков. Предложение одной из латышских партий «За развитие» об увеличении дефицита бюджета на 0,2%, чтобы повышение оплаты труда в медицине стало реальностью, не получило поддержки партнёров по коалиции.

Также в ходе парламентских слушаний правящая коалиция отвергла все предложения оппозиции. Бюджет Латвии был согласован Еврокомиссией.