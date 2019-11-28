Новосибирск, , 11:18 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор Минского тракторного завода (МТЗ) Виталий Вовк подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документ подписан сегодня, 28 ноября, во второй день работы IV Новосибирского агропродовольственного форума. Соглашение подразумевает, в том числе, сотрудничество в рамках развития отрасли сельского хозяйства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стороны договорились совместно работать над повышением эффективности и качества материальных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований сельскохозяйственной техники; технического потенциала агропромышленного комплекса Новосибирской области.

«Продукция МТЗ широко известна и хорошо себя зарекомендовала и у аграриев, и у строителей, и у коммунальщиков. И если ещё два десятилетия назад наши сельхозпроизводители были ограничены в выборе, то сегодня существует широчайший ассортимент канадской, европейской, корейской, китайской техники. Тем не менее, продукция минского завода абсолютно конкурентоспособна», — прокомментировал Травников.

По данным МТЗ-Сибирь, за предыдущие четыре года новосибирские аграрии приобрели 1 796 тракторов МТЗ.

По словам Виталия Вовка, в 2020 году МТЗ планирует создать центральный склад запасных частей: центр расположится в Елабуге, а филиал — в Новосибирске.

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