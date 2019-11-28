Киев, , 11:14 — REGNUM Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, с запуском проекта можно ожидать, что транзита российского газа через территорию Украины не будет.

«Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», — сказал он в интервью Deutsche Welle.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет доставлять российский природный газ через Балтийское море в Германию. Помимо России и Германии, газопровод затрагивает исключительные экономические зоны и территориальные воды Дании, Финляндии и Швеции.

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