Лондон, , 11:21 — REGNUM Консервативной партии Великобритании досталось бы большинство мест в Палате общин, если бы досрочные всеобщие парламентские выборы прошли сейчас, а не 12 декабря. Таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией YouGov, сообщает 28 ноября The Times.

Опрос показал, что тори могут рассчитывать на 359 из 650 мандатов, тогда как их главный соперник, оппозиционная Лейбористская партия, может получить только 211 мест в Палате общин. Ещё 43 кресла могут занять члены Шотландской национальной партии, и 13 — «Либеральные демократы».

Текущий отрыв консерваторов от лейбористов составляет 11%, но если он станет меньше 7%, тори могут потерять преимущество по итогам выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря. Премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон рассчитывает, что после них процесс согласования сделки об условиях Brexit выйдет из тупика.

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