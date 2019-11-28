Додома, , 11:26 — REGNUM Представитель правительства Танзании выпустил официальное предупреждение, обращенное местным журналистам, в котором их призвали воздержаться от цитирования заявлений представителей иностранных организаций. Об этом передает ВВС Africa.

Представитель правительства Хасан Аббас в своем аккаунте в Твиттере сообщил, что некоторые иностранные организации и их представители используют средства массовой информации для распространения «слухов и пропаганды».

Он добавил, что местные СМИ и иностранные СМИ, зарегистрированные в стране, будут являться участниками кампании по дезинформации в случае цитирования «иностранных источников».

«В связи с этим правительство уже сделало достаточно объяснений, дало достаточно предупреждений и достаточно прощений. Теперь мы примем строгие юридические меры», — сообщил Аббас.

Предупреждение прозвучало через несколько часов после того, как дипломаты США и Великобритании выпустили заявление с критикой процесса закончившихся выборов в местные и районные администрации страны.

По информации журналистов телерадиокомпании, в посольствах США и Великобритании заявили, что они сомневаются в достоверности результатов выборов, в ходе которых правящая партия набрала 99,9% голосов.

Напомним, что все основные оппозиционные партии Танзании бойкотировали выборы из-за «запугивания и вмешательства правительства в процесс регистрации кандидатов».

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