Киев, , 11:09 — REGNUM Экс-глава администрации президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин избран главой харьковской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Назначение состоялось 27 ноября в Харькове, в присутствии одного из лидеров оппозиционной политической силы, депутата Рады Юрия Бойко.

Харьковские СМИ приводят следующую цитату Райнина на церемонии представления:

«Надо… применить усилия, отбросить те или иные амбиции, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели».

В партии Порошенко «Европейская солидарность» уже оценили это кадровое решения, объявив, что «пятая колонна» Кремля работает.

«Свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом», — заявила депутат фракции «ЕС» Ирина Фриз.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Райнин занимал пост главы администрации президента Украиныс 2016 по 2019 год. До этого, с февраля 2015 по август 2016 года, он занимал пост главы Харьковской областной государственной администрации.