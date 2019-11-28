Додома, , 14:00 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что отказ оппозиционных партий участвовать в выборах в местные органы власти — это проявление демократии, подчеркнув, что участие или бойкотирование выборов является решением самих оппозиционеров, так что это и есть демократия.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, глава государства впервые высказал свою позицию касательно местных выборов с тех пор, как оппозиционные партии обратились к Магуфули с просьбой вмешаться в проблему при принятии заявлений кандидатов об участии.

В прошедших выборах приняли участие оппозиционные партии «Чадема» (с суахили Сhama cha demokrasia na maendeleo) — Партия демократии и развития), «Союз за изменения и транспарентность», «Союз национальной реконструкции», «Партия освобождения народа», «Объединенный демократический фронт», «Партия реформирования и национального строительства».

Тем не менее, более 99% мест в органах власти на всех региональных уровнях получила правящая партия «Чама ча мапиндузи» (Chama cha mapinduzi — Революционная партия).