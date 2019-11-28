Додома, , 14:11 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули запретил исполнительным главам всех региональных советов в стране брать займы в финансовых учреждениях на якобы проекты развития в рамках борьбы с коррупцией.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, выступая с данным заявлением 27 ноября 2019 года в районе Букомбе области Гайте президент Магуфули предписал тем членам совета, кто уже успел взять кредит, вернуть их и разорвать договоры с банками.

«Если кто-либо из глав советов взял денежные средства в кредит, то обязательно должен их вернуть, полномочия на взятие ссуд от имени правительства имеет лишь министерство финансов», — отметил Магуфули.

По словам главы государства, они должны быть готовы объяснить причину займа: деньги граждан не могут быть использованы впустую.