Москва, , 11:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отличается нехарактерной для англосаксов откровенностью, считает политический консультанта Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что американский президент посетовал, что бывшие президенты США использовали американскую армию для защиты «очень богатых» государств.

«У кого что на уме, то у Трампа на языке. Трамп вообще отличается нехарактерной для англосаксов откровенностью. Однако Трамп предлагает не меньшие военные расходы, пусть и направленные иначе. Он, в общем-то, как практически каждый американский президент, увеличил оборонные расходы. Просто он предлагает для этих расходов другие применения, более выгодные. Так что он в целом не уменьшает военную направленность американских финансов, но просто направляет на другие задачи, вероятно более близкие лично ему», — сказал Вассерман.

Кроме того, эксперт отметил, что, по его мнению, другие страны НАТО не увеличат свои расходы, а если и увеличат, то точно не настолько, насколько этого хочет Трамп.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая 26 ноября во Флориде, Трамп заявил, что президенты страны использовали средние слои населения в качестве копилки для бесполезных международных проектов. А также добавил, что бывшие президенты использовали американскую армию для защиты «очень богатых» государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп вновь затронул тему разделения военных расходов с союзниками