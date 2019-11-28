Нью-Дели, , 14:06 — REGNUM Глава министерства финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что падение темпов экономического роста в Индии не означает рецессию. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своей речи на заседании верхней палаты парламента Индии Раджья сабха Нирмала Ситхараман подчеркнула: «При оценке экономического роста необходимо проявить проницательность». По словам министра южноазиатского государства, в 2009—2014 годах экономика Индии росла темпами 6,4% в год, а в 2014—2019 годах — 7,5% ежегодно. «Да, темпы прироста ВВП упали, однако это не переросло и не перерастет в полноценную рецессию», — заключил он.

Напомним, что в настоящее время в экономике Индии наблюдается значительный экономический спад. В октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на существенное замедление темпов прироста ВВП южноазиатского государства и снизили прогнозируемый уровень роста экономики Индии в 2019 году до 6%.