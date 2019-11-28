Москва, , 11:06 — REGNUM Никакой «чистоган» законов не может обеспечить порядок в обществе без морально-нравственных ориентиров духового характера, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Без определенных морально-нравственных ориентиров, опираясь только на плоский юридизм закона, табу и ограничения обеспечить невозможно. Если вы пытаетесь говорить, что на самом деле индивидуальное «Я» и мое желание является главенствующим, никакой закон не будет это сдерживать. Тогда придется к каждому столбу поставить по милиционеру и всех в итоге из либеральных соображений загнать в концлагерь, потому что только в концлагере можно стопроцентно обеспечивать порядок, и то не всегда, вот такие дела», — заявил Михеев.

Михеев также отметил, что современное общество воспитывается в культуре насилия, которое льется с больших и малых экранов в виде голливудской и отечественной продукции культурного плана, где если добро и есть, то оно показано в формуле «кто сильнее, тот и прав». В то же самое время идет переформатирование понятия добра и зла, где доброе представляется безвольным и глупым, а зло — привлекательным и притягательным.