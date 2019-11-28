Москва, 28 ноября 2019, 11:06 — REGNUM Никакой «чистоган» законов не может обеспечить порядок в обществе без морально-нравственных ориентиров духового характера, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Михеев также отметил, что современное общество воспитывается в культуре насилия, которое льется с больших и малых экранов в виде голливудской и отечественной продукции культурного плана, где если добро и есть, то оно показано в формуле «кто сильнее, тот и прав». В то же самое время идет переформатирование понятия добра и зла, где доброе представляется безвольным и глупым, а зло — привлекательным и притягательным.