Нью-Дели, , 13:58 — REGNUM Нижняя палата парламента Индии Лок сабха приняла поправку к закону об Особой ячейке безопасности (SPG), согласно которой элитные подразделения высшего класса больше не будут обеспечивать безопасность лидеров оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Сони и Рахула Ганди. Об этом 28 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

До недавнего времени в рамках указанного закона индийские элитные подразделения безопасности обеспечивали высший уровень защиты всех бывших премьер-министров Индии и членов их семей. Таким образом, под действие данного закона попадали и лидеры оппозиции Соня и Рахул Ганди — вдова и сын индийского экс-премьера Раджива Ганди. Теперь же SPG будет обеспечивать безопасность лишь действующего премьер-министра Индии и членов его семьи, а также бывшего премьер-министра Индии, проживающего в специально отведенной резиденции, на протяжении пяти лет с момента сложения им полномочий главы исполнительной власти.

В ходе заседания нижней палаты парламента Индии глава МВД южноазиатского государства Амит Шах заявил, что указанный шаг повысит авторитет SPG и позволит обеспечить наивысшую защиту жизни и здоровья премьер-министра Нарендры Моди. Министр внутренних дел Индии также отметил, что Особая ячейка безопасности отвечает не только за физическую безопасность главы правительства, но и за его здоровье, душевный покой, качественное питание и так далее.