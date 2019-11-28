Аруша, Танзания, , 13:59 — REGNUM Посол Европейского Союза (ЕС) в Танзании Манфред Фанти и генеральный секретарь Восточноафриканского сообщества (ВАС) Либерат Мумукеко учредили совместную программу по укреплению безопасности границ от всех видов угроз во всех странах-членах организации стоимостью 10,9 млн долларов США.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, cтороны подписали соглашение 27 ноября 2019 г. в штаб-квартире ВАС с целью решения проблемы эскалации нарушений безопасности в странах-членах сообщества, поскольку программа направлена на расширение прав и возможностей законодателей и борьбу с трансграничными преступлениями.

Согласно опубликованному совместному пресс-релизу, программа будет реализована в течение 45 месяцев при участии Секретариата ВАС и Международной организации уголовной полиции (Интерпол), роль которых будет заключаться в предоставлении способов сохранения обстановки безопасности в странах сообщества.

«Сотрудничество в этой области может сыграть большое значение, в случае наличия доверия между правоохранительными органами государств-членов, это необходимый фактор для успеха данной значащей программы по поддержанию безопасности и мира в регионе», — отметил Фанти.

По словам посла, наличие крепких партнерских отношений между Европейским Союзом и ВАС, направленных на обеспечение безопасности и мира, является важным фактором, позволяющим гражданам осуществлять экономическую деятельность.

«Запущенная нами программа поможет снизить риск трансграничной преступности, которая может угрожать интеграционному процессу, а также способствует развитию политики сообщества и реализации проектов, повышению политической ответственности и институциональному укреплению», — подчеркнул представитель ЕС.