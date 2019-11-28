Киев, , 10:59 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту исчезновения части материалов одного из уголовных дел по событиям на Майдане. Об этом в интервью LB.ua заявил директор ГБР Роман Труба.

«ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного внедрения», — сказал он, добавив, что все обстоятельства будут выяснять следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовные дела, связанные с событиями времён майдана на Украине были переданы из генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований. В числе «дел майдана» есть как дела против украинских правоохранителей, противостоявших путчистам, так и дела против представителей старой власти.

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