Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что акция протеста у парламента будет разогнана, если митингующие перекроют дороги и создадут дискомфорт гражданам. Об этом 28 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Акция будет разогнана, если они начнут перекрывать дороги и создавать дискомфорт гражданам, перекроют весь город, что мы должны будем делать, идти домой, расходиться, идти спать? Мы не позволим приносить ни дрова, ни канистры, это не нормально. Пусть не возвращают население в 90-е годы. Говорили, мол специально нас морозят. Мы сказали им, чтобы они принесли генераторы, электроотопители, сказали мол наоборот, поможем вам. Но нет, они хотят дрова и бочки, хотят бучу», — заявил Вахтанг Гомелаури.

Глава МВД подчеркнул, что политическая борьба должна быть перенесена с улицы в парламент и заметил, что правящая партия пойдет на диалог с оппозицией.

Напомним, сегодня, 28 ноября, должно пройти пленарное заседание парламента. Оппозиция пообещала пикетировать здание законодательного органа. Полиция заблаговременно закрыла входы в парламент стальными конструкциями.

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Напомним, оппозиция начала акции протеста у здания парламента 14 ноября, после того как законодатели не смогли принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Хотя против законопроекта выступили лишь мажоритарии, оппозиция усмотрела в этих действиях далеко идущие планы лидера правящей партии и обвинила Бидзину Иванишвили в невыполнении обещаний. Между тем обещание проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером Иванишвили дал населению на волне акций протеста, спровоцированных оппозицией по причине визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Так как в ходе начатых в середине ноября акций активисты и лидеры оппозиции блокировали здание парламента и препятствовали возобновлению работы законодателей, власти дважды — 18 ноября и 26 ноября утром разогнали митингующих, применив водометы. Такие действия правительства уже осудили представители мирового сообщества и назвали их «необязательными и непропорциональными».