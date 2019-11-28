Тбилиси, 28 ноября 2019, 10:53 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что акция протеста у парламента будет разогнана, если митингующие перекроют дороги и создадут дискомфорт гражданам. Об этом 28 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Глава МВД подчеркнул, что политическая борьба должна быть перенесена с улицы в парламент и заметил, что правящая партия пойдет на диалог с оппозицией.
Напомним, сегодня, 28 ноября, должно пройти пленарное заседание парламента. Оппозиция пообещала пикетировать здание законодательного органа. Полиция заблаговременно закрыла входы в парламент стальными конструкциями.
Читайте также: Парламент Грузии окружили стальными оградами и кордоном полиции
Напомним, оппозиция начала акции протеста у здания парламента 14 ноября, после того как законодатели не смогли принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Хотя против законопроекта выступили лишь мажоритарии, оппозиция усмотрела в этих действиях далеко идущие планы лидера правящей партии и обвинила Бидзину Иванишвили в невыполнении обещаний. Между тем обещание проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером Иванишвили дал населению на волне акций протеста, спровоцированных оппозицией по причине визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.
Так как в ходе начатых в середине ноября акций активисты и лидеры оппозиции блокировали здание парламента и препятствовали возобновлению работы законодателей, власти дважды — 18 ноября и 26 ноября утром разогнали митингующих, применив водометы. Такие действия правительства уже осудили представители мирового сообщества и назвали их «необязательными и непропорциональными».