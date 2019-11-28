Киев, , 11:06 — REGNUM Большинство жителей Украины поддерживают идею снять депутатскую неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, если Генпрокуратура обратится с такой просьбой к Верховной раде Украины. Данные опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) 27 ноября на своём официальном сайте.

58% респондентов полностью поддерживают данное решение, ещё 16% скорее поддерживают, то есть всего за снятие неприкосновенности выступают 74% опрошенных. С их позицией не согласны 21% опрошенных.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года. Всего опрошено 1500 совершеннолетних жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Рада готова снять с Порошенко неприкосновенность.

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