Москва, , 10:52 — REGNUM Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Десятый дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза (ВПС), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Протокол вступил в силу 1 июля 2019 г.

Протокол предусматривает внесение изменений в Устав ВПС 1964 года (измененный Дополнительными протоколами, принятыми на Конгрессах ВПС в Токио, 1969 г., Лозанне, 1974 г., Гамбурге, 1984 г., Вашингтоне, 1989 г., Сеуле, 1994 г., Пекине, 1999 г., Бухаресте, 2004 г., Женеве, 2008 г., Стамбуле, 2016 г.

Так, в статью 1 «Сфера деятельности и цель Союза» внесена корректировка о статусе ВПС, как межправительственной организации; в статью 8 «Региональные союзы. Специальные соглашения» внесена корректировка, в соответствии с которой региональные союзы могут направлять наблюдателей на заседания Административного совета, Совета почтовой эксплуатации, а также других конференций и собраний ВПС; в статью 18 «Совет почтовой эксплуатации» добавлен пункт о том, что члены Совета почтовой эксплуатации (рабочий орган ВПС по вопросам эксплуатационного, коммерческого, технического и экономического характера, относящихся к почтовой службе) выполняют свои функции от имени и в интересах Союза.

ВПС образован в 1874 году при участии России, имеет статус специализированного учреждения ООН. Членами ВПС являются 193 страны мира. Сфера деятельности организации включает в себя выработку единых принципов организации и функционирования международного почтового обмена, порядка согласования тарифов и системы взаиморасчетов между странами-членами ВПС за международную почту.