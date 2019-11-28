Улан-Батор, , 10:50 — REGNUM На очередном заседании 28 ноября правительство Монголии приняло решение оказать гуманитарную помощь Австралии.

По данным пресс-службы Правительства члены правительства единогласно поддержали оказать помощь в сумме 45 тысяч долларов.

Отметим, более 7000 монгольских граждан живут в Австралии, большинство из них в Новом Южном Уэльсе, где продолжаются сильные лесные пожары.

Граждане Монголии, проживающие в этом штате, собрали более 4000 долларов и планируют передать собранную сумму через Красный крест.

Напомним, в результате пожара в Австралии, который вспыхнул в середине ноября, погибло шесть человек и уничтожено значительное количество домов.