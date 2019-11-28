Лондон, , 10:59 — REGNUM Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев. Об этом сообщают источники в окружении королевы, пишет The Sun.

Открыто об отречении Елизаветы II не говорят, однако в окружении 93-летнего монарха наблюдают за постепенным переходом полномочий к принцу Чарльзу. Так, 71-летний сын королевы всё чаще заменяет её на официальных мероприятиях, тогда как Елизавета остаётся в своей резиденции.

В 2018 году она провела 283 мероприятия, в 2016 году — 332, в то время как Чарльз взял на себя участие в 507 мероприятиях.

«Чарльз вышел на новый уровень, он король во всем, кроме имени», — говорится в публикации.

Собеседники издания предполагают, что королева может отречься от престола до наступления 95-летия, которое произойдет 21 апреля 2021 года. Напомним, Елизавета II взошла на престол в 1952 году.