Стамбул, Турция, , 10:49 — REGNUM Власти Турции и Ливии подписали два меморандума о взаимопонимании, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Документы о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море» были подписаны по итогам встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа в Стамбуле.

Журналисты агентства отмечают, что целью утвержденных меморандумов является попытка укрепить сотрудничество между двумя странами.

Напомним, Ливия с 2011 года, после вторжения в страну войск НАТО, фактически расколота на несколько противоборствующих анклавов. Правительство Сараджа является одним из крупнейших центров силы в государстве, однако оно полностью не контролирует Ливию.

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