Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Международный уголовный суд должен посадить на скамью подсудимых не только американских солдат, причастных к совершению военных преступлений в Афганистане и Ираке, но и их политических руководителей, которые должны ответить за незаконные войны, заявил журналист Виджай Прашад в статье для Independent Media Institute (IMI).

«Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал войну США в Ираке «незаконной» . Никто, даже Бенсуда, никогда не предлагал посадить на скамью подсудимых Джорджа Буша или бывшего британского премьер-министра Тони Блэра», — говорится в статье.

По словам журналиста, искать справедливость нужно «не на уровне Галлахеров, а на уровне их политических руководителей», которые должны ответить не только за конкретные случаи военных преступлений, но за всю войну и совершённые в ходе неё преступления.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп помиловал главного старшину морского спецназа Эдварда Галлахера, которого обвинили в том, что он зарезал раненного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году, а также в убийстве школьницы и пожилого мужчины.

В июле 2019 года военный суд оправдал Галлахера по большинству обвинений, но признал его виновным в том, что он позировал на фото с телом зарезанного им боевика.

В апреле 2019 года США отозвали въездную визу прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, которая расследует «пыточные тюрьмы» ЦРУ в Афганистане.

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