Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Внесение мексиканских наркокартелей в американский список террористических организаций откроет дверь для военного вмешательства в Мексику, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

«Внесение мексиканских наркокартелей в список террористических организаций является ненужным и потенциально опасным. Во-первых, у Трампа (глава США Дональд Трамп) есть дурная привычка рассматривать каждую проблему как проявление терроризма, что в свою очередь может привести к дальнейшей милитаризации уже проигранной войны с наркотиками», — говорится в статье.

По словам журналиста, данный шаг потенциально может открыть дверь для военного вмешательства в соседнюю страну, которое может привести к катастрофическим последствиям для людей, живущих по обе стороны границы.

«Нельзя сказать, что наши соседи будут счастливы, если США причислят наркокартели к террористическим организациям. По понятным причинам это будет воспринято как прелюдия к вмешательству во внутренние дела соседних стран», — добавил Ларисон.

Напомним, 26 ноября появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп планирует внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций, в связи с тем, что в результате их деятельности погибло большое количество американцев.

Ранее бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама также рассматривали возможность внесения мексиканских картелей в список террористических организаций, однако осознав возможные негативные последствия для экономических и торговых отношений с Мексикой, они отказались от этой идеи.

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