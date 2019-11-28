Вашингтон, 28 ноября 2019, 10:51 — REGNUM Внесение мексиканских наркокартелей в американский список террористических организаций откроет дверь для военного вмешательства в Мексику, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
По словам журналиста, данный шаг потенциально может открыть дверь для военного вмешательства в соседнюю страну, которое может привести к катастрофическим последствиям для людей, живущих по обе стороны границы.
Напомним, 26 ноября появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп планирует внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций, в связи с тем, что в результате их деятельности погибло большое количество американцев.
Ранее бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама также рассматривали возможность внесения мексиканских картелей в список террористических организаций, однако осознав возможные негативные последствия для экономических и торговых отношений с Мексикой, они отказались от этой идеи.
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