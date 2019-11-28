Пекин, , 10:47 — REGNUM Американский посол в Германии Ричард Гренелл нанёс оскорбление КНР и 1,4 млрд граждан Китая, заявил эксперт Ли Цинцин в статье для издания The Global Times.

«Прежде всего, нужно сказать, что замечания Гренелла являются оскорбительными для Китая и 1,4 млрд граждан КНР. Слова американского посла содержат дискриминацию по отношению к другим ценностям, расе и цивилизации», — говорится в статье.

Эксперт заявил, что нельзя сравнивать Китай с гегемонистским и непоследовательным американским правительством, придерживающимся двойных стандартов, добавив, что в этом смысле Китай и США не равны.

Напомним, на фоне опасений США в отношении деятельности китайской компании Huawei министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил в воскресенье, 24 ноября, что «Германия до сих пор не ввела бойкот» в отношении Соединённых Штатов, несмотря на то, что в 2013 году Агентство национальной безопасности США прослушивало телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Гренелл отреагировал на заявление Альтмайера, сказав, что приравнивание действий правительства США к действиям Коммунистической партии Китая является «оскорблением» для американских солдат, которые «помогают обеспечить безопасность Германии», а также для «миллионов американцев, которые привержены сильному западному альянсу». Гренелл также подчеркнул, что между Китаем и США «нет морального равенства».

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