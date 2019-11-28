Прага, , 10:42 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, состоится 23-я встреча в рамках Пражского формата. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе и российский дипломат Григорий Карасин обсудят гуманитарно-экономические вопросы, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Абашидзе ранее заявлял, что намерен поднять вопрос об освобождении грузинского врача Важи Гаприндашвили, которого, по мнению Тбилиси, незаконно задержал «оккупационный режим».

«Сейчас приоритетом для всех и, конечно, включая меня, является немедленное освобождение г-на Важи Гаприндашвили. Неважно, подходит ли этот формат для обсуждения таких вопросов. Мы используем все возможности, все форматы и средства, чтобы этот человек был немедленно освобожден, и он вернулся к своей семье. Надеюсь, это произойдет скоро и я услышу что-то позитивное об этом. Конечно, это является частью более серьезной проблемы — ситуации, сложившейся на оккупированных территориях, на линии оккупации, хотя наша повестка дня Пражского формата более сфокусирована и предназначена для решения торгово-экономических и транспортных проблем, решение некоторых гуманитарных проблем, несмотря на это, сложное положение в этих регионах заставляет нас говорить и об этом», — заявил Зураб Абашидзе.

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Также будут затронуты торгово-экономические и транспортные вопросы, в том числе проблема запрета на авиасообщение между Россией и Грузией.

Напомним, 1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что, несмотря на уход с поста замглавы МИД, Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года, существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.

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