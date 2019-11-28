Киев, , 10:45 — REGNUM Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает, поскольку его партия «Слуга народа» провалила три из четырёх направлений деятельности, с которыми шла на выборы, сообщил 28 ноября депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский в telegram — канале.

Он отметил, что падение рейтинга Зеленского происходит по естественным причинам, однако основной урон наносит несоответствие деятельности пропрезидентской партии и её предвыборных обещаний.

«Слуга народа» имела четыре повестки, с которыми шла на выборы: война и мир, экономически-социально-тарифная, гуманитарная, правоохранительная (восстановление справедливости). Четыре повестки, три из которых наглухо провалены», — рассказал Бужанский.

В экономической части провал вызван тем, что парламентское большинство утвердило на должности в правительстве «не суровых практиков, а розовощёких перелистывателей презентаций», считает депутат.

Избиратели ждали, что из гуманитарной сферы будут убраны дискриминационные составляющие, однако министр культуры Украины «принялся выковывать модель Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) без Порошенко», прокомментировал Бужанский.

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«Людям плевать на реформы и на диджитализацию, они хотят, чтобы ворьё сидело. А ворьё шастает по Канадам, трудоустраивается во властных структурах, подаётся на конкурсы», — рассказал депутат.

Бужанский назвал главными кадровыми ошибками «Слуги народа» генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку и министра культуры, молодёжи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи зафиксировали ускоряющееся падение рейтинга президента Украины, а также премьер-министрастраны Алексея Гончарука.

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