Новосибирск, , 10:32 — REGNUM Главным архитектором Новосибирска стал советник мэра Александр Ложкин. Об этом сообщил сам градоначальник Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети Facebook.

«С 27 ноября Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска со статусом заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, — написал Локоть сегодня, 28 ноября. — Направление работы сложное и важное».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов покидает свой пост. По словам Анатолия Локтя, он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ. Тогда же местные СМИ со ссылкой на свои источники писали, что его место может занять советник мэра Александр Ложкин.

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