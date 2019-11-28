Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Члены грузинского правительства должны удвоить внимание и концентрацию, чтобы эффективно работать на фоне протестов оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария 28 ноября на брифинге перед заседанием правительства.

По его словам, деструктивные действия «безответственных политиков» направлены на блокирование государства и угрожают работе государственных институтов.

«Поэтому я хочу призвать каждого из вас удвоить наше внимание, концентрацию», — подчеркнул Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в столице Грузии Тбилиси продолжились протесты оппозиции. Так, к зданию парламента принесли чемоданы с дровами и фальшивыми долларами, на которых изображен лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

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