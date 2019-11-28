Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) фракция КПРФ сорвала очередное заседание гордумы. Об этом сообщила депутат Наталья Крылова в Facebook.

Парламентарий мотивировала срыв заседание следующим образом: фракция намеревалась не допустить голосования за повышение ставки по налогу на имущество для физлиц. Для некоторых категорий имущества в случае принятия изменений ставка налога удваивалась и даже утраивалась.

Депутаты от КПРФ не пришли на заседание, поэтому дума не смогла набрать кворум для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по иску прокуратуры был снял спикер гордумы Андрей Самарин. Бывший председатель тоже представлял фракцию КПРФ. Партийцы уже не раз срывали заседания думы в этом созыве.

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