Брюссель, 28 ноября 2019, 10:26 — REGNUM 27 ноября литовский депутат Андрюс Кубилюс, выступая с речью в Европарламенте, заявил, что события, произошедшие в Грузии в последнее время, вызывают опасения в возможности демократического развития страны. Кубилюс предупредил, что интеграция Грузии напрямую зависит от демократии в стране. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По мнению литовского депутата, в провале избирательной реформы в Грузии виновата правящая партия, которая боится потерять власть. Кубилюс предложил Грузии рассмотреть немецкую модель парламентских выборов.
Кубилюс отметил, что Европарламент должен помогать Грузии, иногда и острой критикой.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 ноября Европарламент проводит пленарное заседание по теме «Восточное партнерство». Обсуждалась в том числе и сложившаяся непростая ситуация в Грузии.
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