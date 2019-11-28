Брюссель, , 10:26 — REGNUM 27 ноября литовский депутат Андрюс Кубилюс, выступая с речью в Европарламенте, заявил, что события, произошедшие в Грузии в последнее время, вызывают опасения в возможности демократического развития страны. Кубилюс предупредил, что интеграция Грузии напрямую зависит от демократии в стране. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По мнению литовского депутата, в провале избирательной реформы в Грузии виновата правящая партия, которая боится потерять власть. Кубилюс предложил Грузии рассмотреть немецкую модель парламентских выборов.

«Развернувшиеся в Грузии события вызывают у нас беспокойство относительно демократического будущего страны. Одно очевидно, без демократии интеграции не будет. Правительство Грузии не выполнило обещание внедрить пропорциональную избирательную систему. Ясно, что правящая партия приняла это решение потому, что испугалась проиграть выборы по пропорциональной системе, или потому, что для победы на выборах хочет прибегнуть к административным уловкам».

«Народ больше не доверяет старой системе. Т.н. немецкая модель может быть наилучшим решением этого процесса, поскольку в таком случае Грузии не понадобятся конституционные изменения».

Кубилюс отметил, что Европарламент должен помогать Грузии, иногда и острой критикой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 ноября Европарламент проводит пленарное заседание по теме «Восточное партнерство». Обсуждалась в том числе и сложившаяся непростая ситуация в Грузии.

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