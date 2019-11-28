Тбилиси, , 10:21 — REGNUM К парламенту Грузии, где с утра проходит акция протеста оппозиции, принесли чемоданы с дровами и фальшивыми долларами с портретом лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и «номиналом» — 41.

Атрибуты акции протеста подготовили и доставили на проспект Руставели в Тбилиси члены так называемого общественного движения «Габеде» (в переводе с грузинского означает «Посмей»), своими действиями очень напоминающие активистов движения «Кмара», которые в 2003 году помогли тройке Саакашвили-Бурджанадзе-Жвания совершить «революцию роз». В рядах этого движения — активные участники всех ранее проходивших в Тбилиси акций протеста, которые были нацелены на «защиту прав сексменьшинств» либо ратовали за легализацию марихуаны.

41-долларовые «купюры» с портретом Иванишвили они назвали символом нынешней власти, а дрова принесли потому, что 25 ноября, когда собравшиеся на очередной митинг у здания парламента оппозиционеры запаслись дровами якобы для обогрева холодной ночью, полиция отобрала у них эти запасы. На самом деле активисты оппозиции использовали дрова как орудие борьбы и в ходе наступления на кордон полиции забрасывали ими сотрудников правоохранительных органов.

Оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Пикетирование парламента намечено и на сегодня, так как 28 ноября — день пленарного заседания законодательного органа. Оппозиция обещает создавать правящей партии «Грузинская мечта» крайний дискомфорт.