Бисау, , 10:23 — REGNUM Два бывших премьер-министра Гвинеи-Бисау встретятся во втором туре президентских выборов после того, как они набрали наибольшее количество голосов избирателей в ходе первого тура, прошедшего в воскресенье, 24 ноября. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление представителей избирательной комиссии Гвинеи-Бисау.

По их словам, действующий президент страны Жозе Мариу Ваш занял четвертое место, набрав 12% голосов.

Два лидера голосования, Домингуш Симойнш Перейра и Хосе Педро Самбу, занимали посты премьер-министров во время президентского срока Ваша.

Как отмечают журналисты, за пять лет пост премьер-министра Гвинеи-Бисау занимали семь человек.

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