Тбилиси, , 10:18 — REGNUM В последние дни наглядно проявились деструктивные действия безответственных политиков, которые нацелены на блокирование всего государства, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 28 ноября, комментируя действия объединенной вокруг «Национального движения» оппозиции.

По его словам, эти действия направлены не на блокирование конкретного органа власти, в данном случае парламента, а на препятствование нормальному функционированию государства в целом и создают правительству проблемы в выполнении обязательств перед гражданами.

«Поэтому мы обязаны сконцентрировать наши усилия, чтобы в ежедневном режиме продолжить эффективное функционирование государственных институтов, потому что наша обязанность — забота о каждом гражданине, каждом педагоге, враче, полицейском, рядовом гражданине. Это главная обязанность нашего правительства, которую мы должны выполнять в ежедневном режиме, независимо от того, что происходит в политических процессах», — подчеркнул премьер.

Он пояснил, что политические процессы должны протекать в СМИ, парламенте, а если переходят на улицу, то должны протекать с полным соблюдением закона и логически должны завершаться на избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, оппозиция начала акции протеста у здания парламента 14 ноября, из-за проваленного депутатами проекта поправок в Конституцию, на основании которых парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной системе. В ходе акций протеста оппозиция дважды полностью заблокировала входы в парламент, и для открытия подходов к законодательному органу полиция и спецназ дважды разгоняли акции протеста, за что удостоились осуждения со стороны западных партнеров и правозащитных организаций.

Пикетировать парламент оппозиция обещает и сегодня, в связи с чем полиция обнесла здание законодательного органа металлическими оградами и усилила полицейские кордоны.