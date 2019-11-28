Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Парламент Грузии 28 ноября утром оказался со всех сторон окруженным стальными оградами и кордонами полиции. Так власти и правоохранительные органы подготовились к очередному пленарному заседанию законодательного органа. Небольшой проход для депутатов и сотрудников аппарата парламента, а также аккредитованных журналистов оставлен лишь с одной боковой улицы.

Причиной таких мер стало предупреждение, поступившее два дня назад от оппозиции. Лидеры объединившейся против правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзины Иванишвили оппозиции после совещания в офисе Лейбористской партии заявили, что будут пикетировать все пленарные заседания парламента и создавать депутатам большинства максимальный дискомфорт.

У парламента уже собираются и активисты оппозиции, которые намерены устроить коридоры позора и пропускать через них всех депутатов, которые придут сегодня на пленарное заседание парламента.

Как известно, оппозиция начала акции протеста у здания парламента 14 ноября, после того как законодатели не смогли принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Хотя против законопроекта выступили лишь мажоритарии, оппозиция усмотрела в этих действиях далеко идущие планы лидера правящей партии и обвинила Бидзину Иванишвили в невыполнении обещаний. А обещание проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером Иванишвили дал населению на волне акций протеста, спровоцированных оппозицией по причине визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Так как в ходе начатых в середине ноября акций активисты и лидеры оппозиции блокировали здание парламента и препятствовали возобновлению работы законодателей, власти дважды — 18 ноября и 26 ноября утром разогнали митингующих, применив водометы. Такие действия правительства уже осудили представители мирового сообщества и назвали их «необязательными и непропорциональными».