Москва, , 10:15 — REGNUM Саммит «нормандской четверки» может пройти успешно при соблюдении ряда условий, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Саммит может получится результативным. Но только в том случае, когда будут стараться все его участники. Как это уже дважды было в Минске, хотя и в ином составе. Тогда получилось положить договорённости хотя бы на бумагу (другое дело, что только на бумагу…). Получилось в том числе потому, что не мешали американцы», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор осудил конструктивную позицию США.

Сделав официальное заявление о безусловной поддержке Украины и необходимости жесткого давления на Россию в контексте предстоящего 9 декабря саммита «нормандской четверки», США в очередной раз продемонстрировали, что в любом процессе для них важен не столько результат, сколько продвижение собственных интересов, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание «нормандской четверки» — президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии — по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже.