Одесса, Украина, 28 ноября 2019, 10:00 — REGNUM Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании приземлился в международном аэропорту Одессы, чтобы забрать работавших на Украине водолазов. Об этом сообщает 28 ноября украинское издание «Думская».
За отрядом Особой лодочной службы (Special Boat Service) и оборудованием прибыл транспортный самолёт Airbus A400M. Британское подразделение специального назначения работало вместе с украинскими коллегами, но над какими задачами — неизвестно.
Такой же самолет садился в Одессе неделей ранее.
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