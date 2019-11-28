Джакарта, , 09:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился за помощью к главе Филиппин Родриго Дутерте, чтобы освободить трех индонезийских граждан, которые были похищены и взяты в заложники местными боевиками, сообщает Sindonews.

«Мы обратились за помощью к филиппинскому правительству, чтобы активизировать усилия по безопасному освобождению трех индонезийских граждан, и они хорошо отреагировали на это», — прокомментировала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое индонезийских рыбаков были похищены вооруженной группой на Филиппинах. Похитители потребовали выкуп в размере 590 тыс. долларов США за их освобождение. С 2016 года боевики на Филиппинах похитили более 36 граждан Индонезии.