Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщили 28 ноября в пресс-службе главы государства.

Данные поправки устанавливают персональную ответственность руководителей за коррупционные преступления среди подчиненных. Новое требование касается также акимов (глав регионов) и министров.

Напомним, 20 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией заявил, что руководители государственных органов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчинённых.

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