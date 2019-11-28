Тбилиси, , 09:39 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, в 12:00 в парламенте Грузии должно состояться пленарное заседание. Оппозиция и гражданские активисты собирались пикетировать парламент. Полиция заблаговременно закрыла прилегающие к зданию парламента улицы Читадзе и Зубалашвили, а также непосредственно несколько входов в законодательный орган железными конструкциями. Об этом сообщает агентство IPN.

Закрыта также улица, ведущая от администрации правительства к Читадзе.

На улице Чичинадзе вход в здание парламента охраняют около 30-ти полицейских. На проспекте Руставели, перед зданием парламента передвигаться можно свободно.