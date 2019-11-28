Сеул, , 09:55 — REGNUM Китай фактически отказался от сдерживания Северной Кореи и признал за ней статус ядерной державы. К такому выводу пришли эксперты американского института Brookings, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В своём докладе «Lips and teeth: Repairing China-North Korea relations» ученые отмечают, за последний год Китай восстановил свои отношения с КНДР, о чем свидетельствует ряд взаимных визитов на высшем уровне, изменившаяся риторика СМИ, а также рост нелегальной торговли. Как следствие, санкционный режим в отношении Северной Кореи ослабевает, и Пхеньян продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу. По всей видимости, Пекин не беспокоится о наличии оружия массового уничтожения у своего соседа и, таким образом, признает статус-кво.

Такое положение дел обусловлено обострением противостояния США и Китая, проблемами в союзе США-Япония-Южная Корея и отсутствием прогресса в переговорах о денуклеаризации КНДР.